Ров с крокодилами - вредная идея. Российский политик Владимир Кара-Мурза уверен в падении путинского режима

Каковы перспективы смены режима в России? В чем ошибался Ленин? Зачем Владимир Кара-Мурза вернулся в Россию весной 2022 года? Поможет ли новая команда Дональда Трампа российскому оппозиционному делу? Что делать, если мир между Россией и Украиной будет заключен, но Путин останется у власти? Почему Россия - часть Европы, а идея "рва с крокодилами" вредна для Запада? На эти и другие вопросы Delfi ответил российский оппозиционный политик и бывший политический заключенный Владимир Кара-Мурза.

— Скажите, ваши латвийские родственники писали вам, когда вы сидели в тюрьме?

— Писали, да. Я получал письма, и очень красивая рождественская открытка была с латвийской маркой. И на те полтора часа в день, что мне давали письма, бумагу и ручку, я ставил их себе на стол и любовался.

— Думали ли вы когда-нибудь, что вас может ждать судьба ваших латышских предков, расстрелянных в Левашово и Коммунарке?

— Меня дважды пытались убить. Моё отравление, как и отравление Алексея Навального в 2020-м году или слежку за Борисом Немцовым перед его убийством в 2015-м году организовало специальное управление ФСБ. Эскадрон смерти, давайте назвать вещи своими именами. Это та реальность, которая сегодня существует в России.

— Интервью с вашей супругой весной 2023 года я начал с вопроса, не проиграла ли российская оппозиция. И сейчас я снова хочу задать его вам. Ситуация для оппозиции стала еще хуже. Путин выгнал всех, кого мог, за пределы Российской Федерации. Кого не смог, посадил.

— Или посадил, а потом выгнал, как меня..

— Да! Скоро будет год, как был убит Алексей Навальный. И перспектив на какое-то улучшение ситуации в России не видно. Многим кажется, что путинский режим крепок, как никогда...

— Вы знаете, по поводу перспектив, я просто не могу не прокомментировать вот этот момент. Я вообще, как вы, наверное, знаете из моей биографии, не являюсь большим поклонником Владимира Ленина и той системы, которую его соратники построили в нашей стране. И выступления Ленина цитирую не очень часто. Но есть одна фраза, которую я очень люблю цитировать.

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