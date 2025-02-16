"Подрывать режим Путина всеми способами". Соратник Навального Леонид Волков о Трампе и задачах российской оппозиции

16 февраля исполнился год с момента гибели лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонии в Заполярье. Сегодня, на фоне сближения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным положение российской оппозиции в изгнании выглядит особенно тяжелым.

–– Как вы оцениваете последние действия и заявления Дональда Трампа по переговорам с Кремлем?

–– Плохо. Трамп ведь только что показал себя неплохим переговорщиком. У него такой хамоватый стиль переговоров бизнеса 1990-х, типа "проси двести, получишь сто". Так это было, скажем, с переговорами по тарифам с Канадой и Мексикой, или с переговорами по Панаме. Сразу резко, дерзко делаются очень громкие заявления, они используются как повод для вступления в переговоры. И потом, когда стороны соглашаются на меньшее, все остаются довольными.

Куда делось это мастерство жестких переговоров в ситуации с Россией? Трамп сразу анонсировал все те уступки, о которых Путин мог только мечтать. В чем сила его переговорной позиции, если он уже на берегу говорит, что Украине не стоит мечтать ни о НАТО, ни о границах 2014 года? О чем он надеется торговаться? Это кажется очень слабым политическим ходом.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !