Шеврон раздора. В Огре хотят поставить памятник латышскому легионеру, СГБ против символа на статуе

Латышские легионеры, вынужденные воевать в гитлеровской армии во время Второй мировой войны, использовали красно-бело-красный шеврон на своей форме в качестве опознавательного знака. Теперь этот символ стал причиной разногласий между Службой государственной безопасности (СГБ) и Огрским самоуправлением.

Строительство началось еще в прошлом году

С прошлого лета на площади Независимости в Огре ведутся строительные работы. 4 мая здесь планируется открыть впечатляющий ансамбль памятников, изображающих важнейшие события независимости Латвии, выдающихся местных жителей и кавалеров ордена Лачплесиса. В мастерской Валтса Барканса уже закончены 15 статуй. Барканс надеется, что остальные будут закончены к концу февраля.

Кавалер ордена Трех звезд Вилис Янумс - известная фигура в военной истории Латвии. Он участвовал в Первой мировой войне и в боях за свободу Латвии. Во время Второй мировой войны Янумс был легионером. В конце войны Янумс вывел свое подразделение из Берлина, чтобы не участвовать в его обороне. Он сдался в плен войскам США, а затем вызволил из советского плена сослуживцев. После войны Янумс основал организацию Daugavas vanagi, которая должна была помогать латвийским солдатам и их семьям.

"Все это, конечно, заслуживает внимания. Но мы говорим о площади Независимости, и в данном случае мы должны смотреть, каким образом Вилис Янумс попал в вооруженные силы Германии - путем мобилизации, добровольно, как солдат или на организационном уровне. Иными словами, это то, что мы сегодня называем коллаборацией", — заявил историк Музея оккупации Латвии Карлис Дамбитис.

В легион Янумс был призван только в 1943 году. До этого он работал в Генеральной дирекции внутренних дел. Как пояснил историк, это можно трактовать как сотрудничество с оккупантами.

Мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) считает, что важно "поднимать дух народа" и показывать, что латыши противостояли оккупационной власти. То, что некоторые факты биографии Янумса можно трактовать как коллаборационизм, Хелманиса не смущает. По его словам, в Латвии до сих пор нет закона о коллаборационизме.

Шеврон раздора

Установка скульптурного ансамбля должна быть согласована с Консультационным советом по памятникам. В состав совета входят представители министерств и подведомственных им учреждений. На заседании совет, по данным Nekā personīga, каждому представителю было что возразить. Историки не понимали, почему были выбраны именно эти исторические фигуры, СГБ не соглашалась с используемой символикой, а Центру государственного языка не нравилось все.

Совет собирался уже трижды, и на каждом заседании Огрская дума уточняла проект, но непреодолимым препятствием оказалась форма Янумса. Легионеры служили в составе армии гитлеровской Германии, а публичная демонстрация такой формы запрещена Законом об экспонировании и демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.

Совет поручил согласовать форму Янумса с Музеем оккупации, СГБ и Министерством обороны. Самоуправление переделало форму, но оставило на рукаве Янумса красно-бело-красный шеврон, который использовался латышскими легионерами в качестве опознавательного знака во время Второй мировой войны. Сначала солдаты пришивали шеврон к форме добровольно, но позже нацисты сделали его обязательным.

"Если Огрский край утверждает, что это стилизованная форма и в то же время там есть нашивка легиона, это просто исторически не соответствует фактам. Если же форма легиона, то на ней есть нашивка. Демонстрировать ее запрещает закон", — заявил на заседании совета заместитель главы СГБ Эрикс Цинкус.

В феврале стороны снова встретились в Огрской думе. Теперь был Янумс одет в форму латвийской армии, а шеврон перекочевал с его рукава на постамент. Но и это не помогло. СГБ выступает против шеврона в целом, поскольку он напоминает нацистскую форму.

Музей оккупации поддерживает идею создания скульптурной композиции на площади Независимости. Но Карлис Дамбитис говорит, что посыл, который несет в себе использование противоречивых символов, вызывает вопросы. Тем более что рядом со статуей Янумса будет стоять памятник генералу Рудолфсу Бангерскису, который также сотрудничал с нацистами.

Решение оставлено на усмотрение муниципалитета. Однако СГБ по-прежнему настаивает на том, что изображение шеврона на памятнике может противоречить закону. "Эмблема, которую на данный момент планируется высечь на постаменте скульптуры Янумса, носили солдаты Латышского легиона армии нацистской Германии. На этот факт также указывали представители Музея оккупации Латвии и Латвийского военного музея на заседаниях Консультативного совета по памятникам", - отмечает в СГБ.

В соцсетях - кампания в поддержку шеврона

В соцсети X за последние недели было опубликовано множество сообщений в поддержку проекта Хелманиса.

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