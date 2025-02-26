Почему в Латвии все меньше жителей? Профессор Михаил Хазан: кто-когда рожает, из-за чего умирают и что дальше

"Не сводится наша демография к тому, что мы стареем и умираем — все гораздо интереснее", — уверен профессор ЛУ Михаил Хазан. Он предложил Delfi свои ответы на вопрос, почему в 21-м веке население Латвии с каждым годом сжимается как шагреневая кожа. Для этого надо посмотреть на статистику не в абсолютных числах — они вызывают только депрессию, а в относительных — на 100 000 населения. Не все так трагично. Но надо думать и делать выводы.
В октябре прошлого года в Латвии впервые родилось меньше тысячи новорожденных за месяц — 994. Впоследствии выше нового потолка стране подняться уже не удалось.
Михаил Хазан считает, что такие числа трудно осмыслить и интерпретировать. Почему меньше детей: потому что меньше рожают или потому что меньше тех, кому рожать? Почему меньше умирают: потому что дольше живут, или потому что меньше людей в этой возрастной категории, или потому что нашли лекарство от болезни?
Хазан предлагает посмотреть на ту же статистику в пересчете на каждую сотню тысяч жителей, в перспективе последних 25 лет, с диагнозами и другими нюансами. И все заиграло новым смыслом.
Как много людей умирает?
"Начнем со смертности, — предлагает Хазан. — Увы, это у нас более актуальный процесс, чем рождаемость".
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