Источники Delfi: Москва не верит Трампу, боится Китая и надеется захватить Украину силой

Откровенный поворот США в сторону России, приостановка поставок оружия в Украину и слухи о подготовке к возможному снятию санкций играют на руку Кремлю. Как утверждают источники Delfi в Москве, Россия готовит свой вариант мирного договора - но единой позиции по сделке с США среди российского истеблишмента все же нет. За сделку выступают олигархи. Силовое крыло, напротив, настроено продолжать войну.