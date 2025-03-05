Источники Delfi: Москва не верит Трампу, боится Китая и надеется захватить Украину силой
Fоtо: Reuters/Scanpix

Откровенный поворот США в сторону России, приостановка поставок оружия в Украину и слухи о подготовке к возможному снятию санкций играют на руку Кремлю. Как утверждают источники Delfi в Москве, Россия готовит свой вариант мирного договора - но единой позиции по сделке с США среди российского истеблишмента все же нет. За сделку выступают олигархи. Силовое крыло, напротив, настроено продолжать войну.

Delfi поговорил с осведомленными источниками в Москве. Все они попросили об анонимности, опасаясь за свою безопасность.

По словам источника Delfi в российском академическом сообществе, переговоры ведутся в первую очередь между представителями российских и американских спецслужб.

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