Трамп разошелся с реальностью. Послание президента США Конгрессу оказалось длинным и настойчивым

В ночь с вторника на среду президент США Дональд Трамп выступил перед обоими палатами Конгресса с самой длинной речью в его истории. Выступление пролилось один час тридцать девять минут. Трамп немного не дотянул до рекорда Владимира Путина (два часа девять минут) и существенно отстал от Фиделя Кастро (тот в 1979 году выступал четыре с половиной часа с трибуны ООН). Президент США выглядел уверенно, говорил грозно и настойчиво.

"Америка снова набирает обороты. Наш дух вернулся, наша гордость вернулась, наша уверенность вернулась, – так начал свою речь перед Конгрессом Дональд Трамп. – И американская мечта развивается больше и лучше, чем когда-либо прежде. Американская мечта неостановима. Наша страна стоит на пороге возвращения, подобного которому мир еще не видел и, возможно, никогда больше не увидит".

"Очень важное письмо"

После нападок на Байдена и долгого рассказа о борьбе нелегальной миграцией Трамп заявил, что получил "важное письмо" от Зеленского. "Никто не хочет мира больше чем украинцы", сказал президент США, сменив свой гнев на милость. Он снова преувеличил участие США в помощи Украине, преуменьшил роль ЕС, и в этот момент конгрессмены и сенаторы от демократов стали выходить из зала. Никаких заявлений по переговорам с Россией Трамп не сделал.

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