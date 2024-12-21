Впереди — длинные каникулы. Многие это время собираются провести за пределами Латвии. О чем нельзя забывать, чтобы, вместо радостных и беззаботных праздников, не попасть в опасную или неприятную ситуацию? Рассказываем о разных нюансах зарубежных поездок - в том числе и геополитических.

Казалось бы, купили билеты, сняли гостиницу, собрали чемоданы и детей — и в добрый путь. Но путь будет добрым, если заранее об этом позаботиться. Несколько раз подумать, стоит ли ехать туда, куда вы собрались: в помощь — актуальная информация от МИД Латвии. Взять с собой все необходимое, проверить документы на себя и детей, позаботиться о необходимых медикаментах с правильным оформлением.