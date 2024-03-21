"В последнее время у нас в доме на улице Мадонас 21 творится какая-то чертовщина. Горит в среднем раз в неделю, совершенно не похоже на то, что "оно само собой". С таким письмом в редакцию портала Delfi обратился Денис — жилец 16-этажного дома в Пурвциемсе. По его словам, в доме более 90 квартир, и в случае серьезного пожара не у всех будут шансы спастись.