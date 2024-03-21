"В последнее время у нас в доме на улице Мадонас 21 творится какая-то чертовщина. Горит в среднем раз в неделю, совершенно не похоже на то, что "оно само собой". С таким письмом в редакцию портала Delfi обратился Денис — жилец 16-этажного дома в Пурвциемсе. По его словам, в доме более 90 квартир, и в случае серьезного пожара не у всех будут шансы спастись.
По его словам, после второго пожара некоторым соседям пришлось сидеть четыре дня без электричества, поскольку коммунальные службы отреагировали на аварийную ситуацию недостаточно оперативно.
Шесть вызовов, три пожара
То, что в доме происходят странные вещи, подтверждается и официальной информацией ответственных служб. За полтора месяца Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила с улицы Мадонас 21 шесть вызовов. Три из них оказались ложными: сработала автоматическая пожарная сигнализация, однако факты возгорания, к счастью, не подтвердились.