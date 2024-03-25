Foto: LETA

С 1 апреля постепенно начнется введение новой системы билетов и тарифов в региональном общественном транспорте (автобусы и поезда), напоминает Автотранспортная дирекция. Значительная часть рейсов станет дороже.

  1. Новая тарифная система сохраняет принцип минимальной платы, но, чтобы этот тариф соответствовал плате за проезд в городах государственного значения, вводится минимальная плата: в Риге – 1,50 евро, в других городах – 1,00 евро и за пределами городов – 0,70 евро.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit