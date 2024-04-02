Судебное разбирательство между бывшей главой отдела коммуникации Государственного контроля, нынешним членом правления партии "Латвия на первом месте" Лигой Крапане и Госконтролем завершилось примирением сторон, сообщила порталу Delfi сама Крапане.

Она напомнила, что в заявлении содержалось требование об отмене двух приказов, подписанных бывшим госконтролером Роландсом Ирклисом, которыми на Крапане были назначены дисциплинарные взыскания. Также были запрошены компенсация морального ущерба в размере 5000 евро и публичные извинения от Госконтроля.