Судебное разбирательство между бывшей главой отдела коммуникации Государственного контроля, нынешним членом правления партии "Латвия на первом месте" Лигой Крапане и Госконтролем завершилось примирением сторон, сообщила порталу Delfi сама Крапане.
Она напомнила, что в заявлении содержалось требование об отмене двух приказов, подписанных бывшим госконтролером Роландсом Ирклисом, которыми на Крапане были назначены дисциплинарные взыскания. Также были запрошены компенсация морального ущерба в размере 5000 евро и публичные извинения от Госконтроля.
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