Foto: Shutterstock

"Результаты по латышскому языку в рассмотренных нами частных школах меньшинств, бывших русских школах — в среднем шесть баллов", — заявила в пятницу на заседании Конституционного суда (КС) по делу об обучении на латышском языке в частных учебных заведениях меньшинств представитель Министерства образования и науки Дайга Дамбите.

Это показывает, что пропорция языков, действовавшая после прошлой реформы, не увеличивает знаний и не мотивирует учащихся и учителей углубленно изучать латышский язык и знать его в такой степени, чтобы учащийся мог затем беспрепятственно продолжать среднее или профессиональное образование на государственном языке, сказала она.

По словам Дамбите, проблема была не только в школьниках, но и в педагогах, поэтому педагогам тоже нужно было совершенствовать знание латышского языка, чтобы помогать ученикам в процессе обучения.

Представитель истцов Тенгиз Джибути поинтересовался причиной относительно низких оценок, которые наблюдаются по всей стране (а за экзамены прошлого года в 9-х и 12-х классах средние оценки были ниже 6 - смотреть таблицу)— виновата ли в этом предыдущая реформа или пандемия?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit