Ремонт облицовки здания Латвийского Национального художественного музея начнется во второй половине апреля, сообщили порталу Delfi в Департамента имущества Рижской думы.

В Департаменте имущества Рижской думы, который является владельцем здания, поясняют, что о повреждении облицовки сообщалось еще в прошлом году.

К работам по восстановлению планируется приступить тогда, когда наступят устойчиво благоприятные погодные условия.

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