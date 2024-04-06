Ремонт облицовки здания Латвийского Национального художественного музея начнется во второй половине апреля, сообщили порталу Delfi в Департамента имущества Рижской думы.
В Департаменте имущества Рижской думы, который является владельцем здания, поясняют, что о повреждении облицовки сообщалось еще в прошлом году.
К работам по восстановлению планируется приступить тогда, когда наступят устойчиво благоприятные погодные условия.
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