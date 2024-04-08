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Чтобы школьники в 2024/2025 году могли поступить в 7-е и 10-е классы рижских государственных гимназий, будут организованы единые вступительные экзамены. Запись на них уже началась для учеников 7-го класса, а 20 апреля откроется и в 10-й класс.

  • в 7-й класс – 27 апреля 2024 года в 10.00;

  • в 10-й класс – 11 мая 2024 года в 10.00.

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