"Я женат, но в данный момент идет бракоразводный процесс. Фамилия моей жены русского происхождения, моя добрачная фамилия тоже. Я хотел бы получить фамилию латышского происхождения, выбранную мной самостоятельно. Возможно ли это?" - такой вопрос задал Кристапс в разделе электронных консультаций портала Latvijas Vēstnesis.
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