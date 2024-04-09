"Я женат, но в данный момент идет бракоразводный процесс. Фамилия моей жены русского происхождения, моя добрачная фамилия тоже. Я хотел бы получить фамилию латышского происхождения, выбранную мной самостоятельно. Возможно ли это?" - такой вопрос задал Кристапс в разделе электронных консультаций портала Latvijas Vēstnesis.