"Нельзя ожидать, что работодатель предложит вам постоянное сокращение зарплаты и социальных гарантий и спросит — ну, согласны? Это не подход - четыре предложения: посмотрите, что теряет работник, в некоторых случаях государство или самоуправление, здравоохранение ничего не теряет - это один вариант, во всех остальных они теряют", - заявил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов LBAS Эгил Балдзенс в программе Spried ar Delfi, разъясняя позицию профсоюзов по вопросу оплаты больничных.