В феврале правительство утвердило порядок получения взрослыми оплачиваемой государством паллиативной помощи на дому. По данным Министерства здравоохранения, в январе и феврале этой услугой воспользовались 254 пациента.

За три месяца выявились и первые недостатки услуги — недостаточное участие семейных врачей в том, чтобы направлять пациентов на консилиум, а также нехватка информации. Об этом говорилось во вторник, 9 апреля, на заседании подкомиссии по общественному здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.