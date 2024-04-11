"Наш план - потребовать от министра выполнять то, что поручило правительство - вернуться к тому плану переговоров, о котором мы договорились. Мы потребуем продолжать действия, чтобы сбалансировать нагрузку всех групп педагогов, в чем и состоит мандат, данный мне как председателю LIZDA", - заявила в передаче Spried ar Delfi председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.