"Наш план - потребовать от министра выполнять то, что поручило правительство - вернуться к тому плану переговоров, о котором мы договорились. Мы потребуем продолжать действия, чтобы сбалансировать нагрузку всех групп педагогов, в чем и состоит мандат, данный мне как председателю LIZDA", - заявила в передаче Spried ar Delfi председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
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