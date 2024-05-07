Фото: Privātais arhīvs

Незадолго до Пасхи в социальных сетях распространился трогательный пост о ежах и полезные инструкции о том, что делать, если вы их встретили, и чем их можно подкармливать. Кроме этого, там было сказано: "Мой вид исчезает, как и насекомые, которыми я питаюсь". Так ли это на самом деле и действительно ли ежи становятся в Латвии редкостью?

Незадолго до Пасхи в социальных сетях распространился трогательный пост о ежах и полезные инструкции о том, что делать, если вы их встретили, и чем их можно подкармливать. Кроме этого, там было сказано: "Мой вид исчезает, как и насекомые, которыми я питаюсь". Так ли это на самом деле и действительно ли ежи становятся в Латвии редкостью?

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