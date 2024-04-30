Большой архитектурный приз Латвии 2023 года получило бюро MADE Arhitekti за реновацию и благоустройство площади театра "Дайлес". "Очень важно, чтобы архитекторы заботились не только о зданиях - и хороших зданиях - но и о хороших общественных пространствах", - сказал журналистам Кристиан Борет, главный архитектор Брюсселя и глава жюри. Раньше площадь выглядела очень мрачно: автомобили парковались на бетонных плитах.