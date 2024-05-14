C прошлого года нарушителей правил дорожного движения на улицах Риги выявляют и мобильные камеры видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП). За это время только за проезд по полосе общественного транспорта уже попались более 15 000 водителей. Многие из нарушителей возмущены тем фактом, что их не предупреждают о видеокамерах, как, например, о фоторадарах. Почему так происходит, где чаще всего в столице попадаются на нарушениях ПДД, на каких именно и что за это грозит, - все это порталу Delfi объяснила главный специалист по вопросам коммуникации РМП Кристине Клявениеце.