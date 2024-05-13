Сначала плотина Каховской ГЭС, затем ракетный удар по Днепровской ГЭС. Целенаправленные атаки России на украинские гидроэлектростанции в прошлом и этом году заставляют задаться вопросом, насколько в случае наихудшего сценария, если Россия решится вступить в войну с НАТО, защищен каскад гидроэлектростанций на Даугаве на территории Латвии. Delfi объясняет, как защищены латвийские ГЭС и почему сейчас чайки представляют более реальную угрозу для плотин, чем гипотетическое нападение России.
Сначала плотина Каховской ГЭС, затем ракетный удар по Днепровской ГЭС. Целенаправленные атаки России на украинские гидроэлектростанции в прошлом и этом году заставляют задаться вопросом, насколько в случае наихудшего сценария, если Россия решится вступить в войну с НАТО, защищен каскад гидроэлектростанций на Даугаве на территории Латвии. Delfi объясняет, как защищены латвийские ГЭС и почему сейчас чайки представляют более реальную угрозу для плотин, чем гипотетическое нападение России.
Представьте себе лестничную клетку обычного жилого дома, слегка обшарпанную и тускло освещенную. Там нет дверей, ведущих в квартиры, но в самом низу, на минус 8-м этаже, на стене висит красный спасательный круг. Мы находимся на 30 метров ниже уровня воды в служебной галерее плотины Рижской гидроэлектростанции, над нами - железобетон и Даугава. Поскольку в случае чрезвычайной ситуации туннель может затопить, для безопасности сотрудников Latvenergo здесь размещены спасательные круги.
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