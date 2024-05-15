Министерство благосостояния разработало несколько вариантов изменения действующей системы пособий для родителей с детьми, чтобы у них была возможность побыстрей вернуться на рынок тура. Ни одно из предложений не получило поддержки в ответственной парламентской комиссии.

Как рассказала депутатам заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте, на сегодня мама или папа может запросить пособие на 19 или 13 месяцев, если же родитель решит вернуться на работу раньше, пособие выплачивается в размере 50%. Родительское пособие выплачивается вместе с пособием по уходу за ребенком.

Минблаг получил сигналы, что родители готовы получать пособие более короткий период, чтобы иметь возможность быстрее вернуться на рынок труда, но при условии, что будут доступны услуги по уходу за детьми. Как это предлагают сделать? Кто будет в выигрыше, а кто - в проигрыше?

По данным министерства, пособия в размере 1000-1500 евро получают 11% родителей, 1500-3000 евро - 5%, 400-1000 евро - 54% родителей.

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