Нет никаких оснований оценивать экономику Латвии негативно, но чудес не будет, потому что все в наших руках, заявили министры экономики и финансов, открывая первые парламентские дебаты о развитии экономики Латвии.

В докладе Минэкономики "О развитии экономики Латвии" как главный достижимый результат обозначено удвоение объемов экономики в течение десяти лет, чтобы к 2035 году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии достиг 83 млрд евро. Добиться этого планируется за счет значительного увеличения производительности латвийских предприятий – с 60% от среднего показателя ЕС в 2023 году до среднего уровня ЕС в 2035 году.