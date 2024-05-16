Foto: LETA

Нет никаких оснований оценивать экономику Латвии негативно, но чудес не будет, потому что все в наших руках, заявили министры экономики и финансов, открывая первые парламентские дебаты о развитии экономики Латвии.

В докладе Минэкономики "О развитии экономики Латвии" как главный достижимый результат обозначено удвоение объемов экономики в течение десяти лет, чтобы к 2035 году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии достиг 83 млрд евро. Добиться этого планируется за счет значительного увеличения производительности латвийских предприятий – с 60% от среднего показателя ЕС в 2023 году до среднего уровня ЕС в 2035 году.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit