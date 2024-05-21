Врачи каждый день помогают пациентам восстановить здоровье, но не все это ценят. Все чаще медицинский персонал сталкивается с агрессивностью и даже насилие м со стороны больных, пишет ReTV.

Как заявили работники Видземской больницы, в последние годы агрессивные пациенты стали актуальной проблемой, которая обострилась с начала пандемии. Тогда люди выражали свое недовольство системой здравоохранения, ее недоступностью, сказал член правления Видземской больницы Андис Круминьш. Часто пациенты становятся агрессивными по отношению к врачам после употребления одурманивающих веществ, но бывают случаи, когда люди просто не контролируют свои эмоции.