После того, как находящийся в введении государства оператор аэропортов Литвы "Lietuvos oro uostai" (LTOU) в марте подписала договор об инвестиционной модели с латвийской авиакомпанией "airBaltic", которая выиграла конкурс на обеспечение регулярных рейсов из Вильнюса в Гамбург и Лиссабон, правительству Литвы предлагается на 5 млн евро увеличить уставной капитал LTOU.

Согласно договору, если маршруты окажутся убыточными, LTOU компенсирует компании убытки, а когда рейсы станут прибыльными, деньги вернутся.

"Проект основан на партнерском соглашении о разделении рисков между LTOU и авиакомпанией. Соглашения направлены на снижение потенциального риска авиакомпании при запуске рейсов между конкретными аэропортами, а значит, LTOU также необходимо инвестировать средства в конкретные маршруты", - говорится в проекте постановления правительства.

В этом году в Литве планируется объявить еще три аналогичных тендера для развития маршрутов в европейские города. Среди новых направлений, вероятно, будет Германия, которая намерена разместить военную дивизию в Литве.

Первый тендер, который выиграла "airBaltic", LTOU объявил в конце ноября прошлого года. Среди критериев отбора были глобальная система продажи билетов, количество мест в самолете, частота рейсов, возможности стыковочных рейсов и другие факторы, важные для удобной транспортировки.

По данным министерства, подготовленный бизнес-план, в котором оценены размеры государственных инвестиций и ожидаемая прибыль, показал, что реализация всей модели партнерства с разделением рисков обеспечит Литве чистую выгоду, которая может достичь около 1,1 млрд евро.

"airBaltic" с мая выполняет рейсы из Вильнюса в Гамбург и Лиссабон, благодаря которым пассажиры из Литвы могут летать во многие города мира два раза в неделю в течение всего года.

Согласно новой модели, рейсы между Вильнюсом и Лондоном уже с октября прошлого года выполняет польская компания LOT.

"airBaltic" - третий по величине авиаперевозчик в Литве, два самолета компании постоянно базируются в Вильнюсе.

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