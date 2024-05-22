Желто-зеленая пыльца на машинах и подоконниках в мае — явление привычное. При сухой погоде в воздухе образуется высокая концентрация пыли, в том числе разного вида и происхождения пыльцы. Владельцы автомоек довольны - для них это период заработков. В Латвийском университете (ЛУ) порталу Delfi пояснили, надо ли опасаться воздействия на здоровье этого вида загрязнения.

Представитель ЛУ Мадара Ракште сообщила, что "зелено-желтая пыль, которую вы, возможно, заметили, — это типичная весенняя пыльца, которая появляется в основном от сосен и других деревьев. Ее можно увидеть не только в Риге и Юрмале, но и в других латвийских городах".