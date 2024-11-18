Megastar pramis
Fоtо: Tiit Blaat/Delfi Meedia

Шторм, разыгравшийся в субботу на Финском заливе, вызвал серьезные проблемы для пассажиров и экипажа судов, курсировавших между Таллинном и Хельсинки. Несмотря на непогоду, компания Tallink не стала отменять рейсы, и паром Megastar вышел в море, сообщает Rus.Delfi.ee.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как в магазинах duty-free пытались защитить товар, оборачивая пленкой полки с продукцией. Однако, несмотря на усилия, множество бутылок и коробок упало на пол и разбилось.

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