В Латвии многие годы политики использовали примитивные противоречия в языковых вопросах для наращивания политического капитала, тем самым способствуя поляризации общества. "Это не здоровое общество, это патология, которая стала нормой", - заявил в передаче Spried ar Delfi культуролог Денис Ханов, обсуждая идею проведения дебатов перед выборами в Европарламент в общественных СМИ на русском языке.
Уже сообщалось, что идея провести предвыборные дебаты на русском языке вызвала острые дискуссии в обществе. Подобные дебаты проходили и раньше, в том числе осенью 2022 года перед выборами в 14-й Сейм, когда война в Украине уже началась. Однако на этот раз план встретил резкое сопротивление, вплоть до пикетов.
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