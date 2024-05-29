Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Снесенный почти два года назад памятник в парке Узварас не имел никакого отношения к истории, поэтому был необходим демонтаж монумента. Такое мнение в интервью немецкому изданию Travelbook высказал мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

"Даже если нам не нравится эта часть нашей истории, мы не можем игнорировать ее полностью. Но памятник [в парке Узварас] не имеет никакого отношения к истории, это место, которое многие русские посещали в знаменательные даты, а потом мечтали о "старых временах". В этом смысле важно стереть эту связь между советским прошлым и сегодняшним днем", - заявил мэр столицы.

Он отметил, что демонтаж памятника имел глубокое значение для латвийского народа, поскольку монумент служил "идеологически заряженным символом тоталитарного режима СССР и присутствия советской армии".

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit