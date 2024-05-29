Снесенный почти два года назад памятник в парке Узварас не имел никакого отношения к истории, поэтому был необходим демонтаж монумента. Такое мнение в интервью немецкому изданию Travelbook высказал мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

"Даже если нам не нравится эта часть нашей истории, мы не можем игнорировать ее полностью. Но памятник [в парке Узварас] не имеет никакого отношения к истории, это место, которое многие русские посещали в знаменательные даты, а потом мечтали о "старых временах". В этом смысле важно стереть эту связь между советским прошлым и сегодняшним днем", - заявил мэр столицы.