В Майори, напротив гостиницы Baltic Beach, в море появились загадочные конструкции. Портал Delfi связался с Юрмальской думой, чтобы выяснить для чего они нужны. Оказалось, что дело в подготовке к Празднику курорта (Kūrorta svētki), который город в этом году отметит в 55-й раз.

Праздник курорта в Юрмале в этом году отметят в субботу, 1 июня. В этот день в городе будет проходить множество мероприятий: традиционное праздничное шествие, фестиваль Street Food, музыкальные и танцевальные представления, дискотека на улице Йомас, развлечения для детей в "Городке сладостей" (Našķu pilsētiņa), который развернется возле концертного зала "Дзинтари", и вечерний концерт на пляже в Майори.

На праздничном концерте перед жителями и гостями города выступит певица Мария Наумова, рэпер rolands če, а также музыкальные группы Labvēlīgais tips и Citi zēni.

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