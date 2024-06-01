Месяц назад Сейм внес поправки в Закон "О дорожном движении" — повысились штрафы за грубые нарушения скоростного режима, обгон на перекрестках, создание помех обгоняющей машине путем превышения скорости, а также нарушения правил парковки. Также парламент уточнил правила для электросамокатов. Уже сегодня идет обсуждение, что этого мало — надо бороться и с мелкими нарушителями.

По новым правилам, штрафы за превышение скорости, начиная с 61 км, выросло в некоторых случаях вдвое. Но многим экспертам и этого показалось мало — они предлагают наказывать водителей с первого превышенного километра. Впрочем, другие считают, что в таком предложении — не все так просто.

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