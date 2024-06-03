В случае масштабных лесных пожаров или даже военных действий самоуправления должны руководствоваться планом гражданской обороны (ГО). Но в реальности ситуация почти всегда выходит за рамки составленного плана, говорит Илмарс Лукстс, специалист по гражданской обороне Екабпилсского края. Это показательно, так как в целом широкое тестирование включенных в планы действий пока остается только на уровне намерений. Другими словами, в случае ракетного нападения агрессора фактическая ситуация может быть далека от предусмотренной в планах, что вызовет хаос в ответственных учреждениях.
Планы для "галочки"
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