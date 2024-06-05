Отдыхающие пляжа в Вецаки уже несколько недель замечают неприятный запах, исходящей от воды: "Что в воду попало, почему море так пахнет? Коней тут моют?", "Неужели нельзя очистить от тины? Лежать рядом противно!" "Подумаешь! Это пыльца сосен"... Эксперты Рижской думы и Инспекции здоровья объясняют, в чем же истинная причина.
Время от время на побережье Вецаки становится полем для вопросов – что, где и когда. То на песок выбросится стая жуков, то в воде теснятся караваны медуз, то странная пена на волнах. На днях отдыхающие снова столкнулись с загадкой – неприятный запах. Не опасно ли это, тревожатся люди?
Что говорит Инспекция здоровья?
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