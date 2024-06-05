В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям движение "Par!" и каковы его шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Безопасная Латвия. Свободная Украина. Одна Европа", - таков девиз "Par!". Партия сделала ставку на украинскую тему, о чем свидетельствует то, что Волочий поставлена в список на первое место. Характерно, что в программе есть отдельный раздел "Украина в Европе". "В национальных интересах Латвии - интеграция Украины в Европу. Победа и присоединение Украины к ЕС и НАТО - ключ к безопасности Латвии. Это наша стратегия и цель работы в Европейском союзе. Поэтому мы хотим дать голос Украине в Европе уже сейчас. У этого есть и символическое, и практическое значение. Наше видение - безопасная Латвия и свободная Украина в единой Европе. Для достижения этого надо остановить агрессию России", - сказано в программе. В остальном - достаточно стандартный для латвийских партий набор обещаний: ЕС должен быть не только экономическим, но и оборонным союзом. Нужны инвестиции в здравоохранение, качественное образование, развитие культуры, надо бороться с возрастной дискриминаций, изменениями климата, снижать зависимость от ресурсов недружественных стран.