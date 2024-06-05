В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям партия "Суверенная власть" и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Мы готовы стать представителями консервативного общества Латвии в Европе. Традиционная семья должна быть приоритетна над любой другой социальной группой или интересами государства. Наши ценности - брак и семья, права ребенка и родителей, право на жизнь. Поддерживаем суверенитет семьи, в основе которой брак между мужчиной и женщиной", - говорится в программе. "Папа - это мужчина", а "мама - женщина", - утверждает партия Степаненко. Подчеркивается, что именно родители должны выбирать, какие предметы их детям изучать в школах, какую информацию получать на уроках. "Суверенная власть" выступает против "сексуализации детей".