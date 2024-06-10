Первый призыв в Службу государственной обороны (СГО) приступил к службе с 1 июля прошлого года на добровольной основе. В начале этого года впервые набор молодых людей проходил случайным образом, поскольку количество добровольцев было недостаточным. Из всех призывников значительная часть отсеялась, и в основном по состоянию здоровья.