Фото: LETA

Первый призыв в Службу государственной обороны (СГО) приступил к службе с 1 июля прошлого года на добровольной основе. В начале этого года впервые набор молодых людей проходил случайным образом, поскольку количество добровольцев было недостаточным. Из всех призывников значительная часть отсеялась, и в основном по состоянию здоровья.

Во вторник на заседании подкомиссии по всеобъемлющей государственной обороне комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Виталий Ракстиньш рассказал о результатах призыва и возникших проблемах.

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