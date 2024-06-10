Почему бы не заработать денег, сидя дома перед компьютером? Молодые богатые женщины заманивают молодых людей шикарными фотографиями в Инстаграме, обещая помочь им быстро заработать в интернете.
Их профили пестрят фотографиями из дорогих ресторанов, поездок и модных мероприятий. Схема проста: они начинают рассылать парням сообщения в Инстаграме, спрашивая, не хотят ли те узнать больше о том, чем они занимаются и как можно заработать в интернете. Как только молодой человек соглашается, они назначают ему встречу в видеочате, чтобы рассказать все подробнее. Они предлагают финансовые курсы и видеообучение, обещая, что чем больше он узнает, тем больше заработает. Но есть одна загвоздка: чтобы принять участие в проекте, нужно заплатить членский взнос и выполнить различные задания, которые повысят уровень претендента.
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