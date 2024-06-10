Foto: Laura Semjonova

С конца прошлого года на улицах Риги все чаще можно заметить автобусы салатового цвета. О том, сколько их в Риге и прижились ли они на улицах столицы, журналистам рассказали в автобусном парке Rīgas satiksme.

Как рассказали на предприятии, идея появления электробусов в Риге не принадлежит Rīgas satiksme - это выполнение требования по привлечению финансирования ЕС. "При закупке новых транспортных средств нормативные акты обязывают нас покупать также определенное количество электрических автобусов. В данном случае финансирование Европейского союза предназначено конкретно для электробусов. Есть правила о том, сколько должно быть экологичных транспортных средств в определенный период. Например, сейчас это 30%, а затем их доля увеличится до 50%, рассказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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