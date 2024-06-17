В Латвии поменялись правила работы для мастеров тату-салонов. Утверждается, что новые требования делают услугу более безопасной и осознанной. Для некоторых мастеров новые правила стали поводом изменить стиль работы. Портал Delfi разбирался, что подразумевают новые правила и готовы ли к изменениям профессионалы отрасли.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit