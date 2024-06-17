В Латвии поменялись правила работы для мастеров тату-салонов. Утверждается, что новые требования делают услугу более безопасной и осознанной. Для некоторых мастеров новые правила стали поводом изменить стиль работы. Портал Delfi разбирался, что подразумевают новые правила и готовы ли к изменениям профессионалы отрасли.