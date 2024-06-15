Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, вероятно, будет участвовать в следующих муниципальных выборах в качестве кандидата на пост мэра Риги. Об этом в специальном эфире передачи TV24 заявил избранный в Европейский парламент (ЕП) и пока еще действующий депутат Сейма Вилис Криштопанс.

Политик пояснил, что цикл выборов делится на три этапа. "Эти выборы (в Европарламент) - первые, на которых нам нужно было хорошо стартовать. Через год следуют выборы в Рижскую думу. Через два года и четыре месяца - выборы в Сейм!".

По словам Криштопанса, Шлесерс не баллотировался в Европарламент, поскольку он "решил остаться в Риге" и, возможно, будет баллотироваться на муниципальных выборах. "Айнар Шлесерс решил остаться в Риге, чтобы возглавить партию, и, скорее всего, будет баллотироваться на пост мэра Риги!".

Портал Delfi связался со Шлесерсом с просьбой прокомментировать слова сопартийца и новоизбранного депутата.

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