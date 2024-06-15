У Кристине были тяжелые роды. Прошло пять лет. Отчетливей всего она помнит не боль, не разрывы и швы, а именно отношение медиков. "Это было самое болезненное" - говорит она. В один из самых важных моментов своей жизни Кристине ощущала себя телом, которое прокручивает через систему, а не человеческим существом. Ее не знакомили с медиками, не рассказывали план манипуляций, не спрашивали ни на что согласия. Истории других пациентов показывают, что все это по-прежнему актуально.

В Законе о пациентах у пациента прописано много прав, но в реальной жизни медицинский персонал не всегда этому следует. Возможно, некоторые вопросы будут решены поправками к закону, которые Сейм принял в окончательном чтении 13 июня. Но смогут ли врачи перестроиться с привычных рельсов?

В этой статье речь пойдет лишь о нескольких предлагаемых изменениях. Например, лечащие врачи и медицинский персонал, участвующий в лечении, изначально должны будут назвать пациенту свое имя, фамилию, должность, профессию и специальность. Еще одно изменение предусматривает, что до начала оказания плановых медицинских услуг поставщик услуг обязан проинформировать пациента о стоимости и порядке оплаты.

Как показывают истории Кристине и Ольги, хотя закон и теперь предусматривает, что пациент имеет право получать от лечащего врача информацию о состоянии своего здоровья, включая диагноз, знать о плане лечения, обследований и реабилитации, прогнозах и последствиях - с выполнением нормы в жизни бывают проблемы.

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