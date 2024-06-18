Фото: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Переход на обучение только на латышском языке начался в целом успешно, однако, сфокусировавшись только на школах нацменьшинств, организаторы реформы забыли о необходимости поддержки и латышских школ, куда переходят русские дети. "Мы забыли о том, что дети, представители нацменьшинств, могут просто пойти в латышские школы сразу, и латышские школы не так уж к этому подготовлены", — призналась в пятницу в передаче Kāpēc на Delfi TV министр образования и науки Анда Чакша (Новое единство).

Директор Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев подчеркнул — важно добиться, чтобы к созданию "единой школы" подключились и латышские школы. Сейчас в отдельных случаях дете, учившихся по программам нацменьшинств, в латышских школах не ждали.

Министр Чакша тоже признала, что в необходимости интеграции труднее было убедить именно латышское общество.

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