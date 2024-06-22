Не принадлежащий ни к одной из парламентских фракций депутат Андрейс Целяпитерс предлагает отложить запланированную реновацию здания Сейма и найти более прогрессивные помещения для парламента. В то же время в администрации парламента отметили, что в здании Сейма есть помещения в критическом состоянии, которые недоступны депутатам ежедневно.
Депутат отметил, что два года назад, когда началась работа над реновацией здания парламента, стоимость ремонта оценивалась в 50 миллионов евро. По словам Целяпитерса, сейчас расходы выросли в два-четыре раза. Он сомневается, что это является приоритетом государственного масштаба.
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