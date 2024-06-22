Не принадлежащий ни к одной из парламентских фракций депутат Андрейс Целяпитерс предлагает отложить запланированную реновацию здания Сейма и найти более прогрессивные помещения для парламента. В то же время в администрации парламента отметили, что в здании Сейма есть помещения в критическом состоянии, которые недоступны депутатам ежедневно.