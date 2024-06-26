Жители Елгавы уже много лет ведут ожесточенные споры с самоуправлением о судьбе территории рядом с Лиелупским променадом. Один раз решение суда уже аннулировало выданное Думой разрешение строительства на земельном участоке, который при помощи самоуправления попал в руки предприятия Auras centrs. Сегодня в разработке - новый территориальный план, который опять разрешает строительство торгового центра - жители ответили пикетом.
В конце рабочего дня, когда на улице Ригас в Елгаве обычно образуются пробки, около пятнадцати горожан с плакатами в руках протестовали против строительства торгового центра на берегу Лиелупе. Пикет провела организация "Сохранение парка и сквера возле Лиелупе на улице Цукура, 2, в Елгаве" — в нее входят жители, которых потенциальная застройка земельного участка непосредственно касается.
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