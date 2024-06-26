Жители Елгавы уже много лет ведут ожесточенные споры с самоуправлением о судьбе территории рядом с Лиелупским променадом. Один раз решение суда уже аннулировало выданное Думой разрешение строительства на земельном участоке, который при помощи самоуправления попал в руки предприятия Auras centrs. Сегодня в разработке - новый территориальный план, который опять разрешает строительство торгового центра - жители ответили пикетом.