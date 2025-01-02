На Новый год всегда принято желать родным и друзьям всего самого наилучшего, надеяться, что следующий год будет лучше предыдущего. Но в этом году ничто не предвещает позитивного развития событий. Судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, он намерен разрушить существующий мировой порядок не меньше, чем Владимир Путин. Такая политика способна привести к тому, что страны Балтии останутся с Россией один на один уже в 2025 году.

"Панамский канал - наш"

"Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом", — написал Трамп на своей платформе Truth Social 18 декабря. "Они бы сильно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!!!" Премьер-министра Канады он назвал "губернатором великого штата Канада". Заявление Трампа не соответствует действительности - присоединения к США по опросам хотели бы лишь 13% канадцев.

Панамский канал когда-то принадлежал Соединенным Штатам, но был передан Панаме в 1999 году. "Он был передан Панаме и народу Панамы, но с условиями", — заявил Трамп 22 декабря. — Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью, быстро и без вопросов". Предлог для такой беспрецедентной акции: Панама якобы грабит США, требуя высокой платы за прохождение судов через канал. США при этом далеко не самая крупная морская торговая держава в мире. Самым крупным по тоннажу торговым флотом располагает маленькая Греция.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью", — написал Трамп в Truth Social в тот же день. Стоит напомнить, что США с 1941 года располагают в Гренландии военной базой — самой северной в мире. Договор о ее размещении заключен так, что с датской стороны расторгнуть его невозможно.

Язык Путина

Аргументация, которую Трамп использовал во всех трех случаях, уже звучала на мировой арене.

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