На аукционе был продан исторический усадебный комплекс "Майори". Памятник архитектуры местного значения, где долгое время размещался детский дом, принадлежал государству. До начала 20-го века усадьба, как и значительная часть ее окрестностей, была во владении влиятельного рода Фирксов, который превратил песчаную землю у моря в дачный рай.

На первом аукционе в апреле-2023 объект выставили по стартовой цене 525 141,62 евро с шагом в 5 000 евро. И не продали.

27 июня этого года на повторном аукционе стартовая цена была 315 084,97 евро и шаг 2 000 евро, но на финише государство получило за памятник архитектуры значительно больше полумиллиона.

Рассказываем увлекательную историю старой усадьбы.

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