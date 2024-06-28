Читатель Delfi, снявший на лето дачу в нескольких километрах от военного полигона Адажи, пожаловался, что мобильная связь прерывается, как только над домиком пролетает военный самолет и вертолеты. Правда ли, что между этими событиями — прямая связь? Портал Delfi задал вопросы мобильным операторам связи.
"На даче я днем работаю за компьютером, поставив мобильный телефон на раздачу Wi-Fi, - написал нам читатель. - Заметил, что интернет время от времени отключается, а потом восстанавливается, но Wi-Fi снова приходится подключать. Соседи тоже жалуются на плохой интернет — говорят, что его глушат пролетающие самолеты или вертолеты НАТО. Правда ли это? Или мне стоит ругаться со своим оператором связи?".
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