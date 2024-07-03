Утро в нашей маленькой квартирке на улице Аптиекас начинается как обычно. "Володя! Володя-а-а-а!" — вопит дурным голосом соседка этажом ниже. Около года назад Лариса (имя изменено, хотя в этом и нет особого смысла) постучала в нашу дверь и воинственно спросила, куда мы дели Володю. Якобы к нам пошел и домой не вернулся. Лариса сфотографировала моего мужа и ушла. Полиция в тот раз не приехала, но в другой раз полицейские брали у нас объяснения по поводу громких ремонтных работ в квартире, виновником которых оказался наш пылесос. С тех пор полиция больше не верит, что в нашей квартире ведутся несанкционированные уроки танцев или строительные работы, так что, вероятно, и на этот раз подозрение в том, что мы похитили Володю, приведет к ненужным тратам времени и бюджета полиции.

Мне становится жаль Ларису. Мы понятия не имели, что поиски Володи, Лени, Кристины и Оли (имена не изменены) – это не просто желание привязаться к молодым соседям, но проявление одной из проблем психического здоровья, характерных для старости. Володя, Леня, Кристина и Оля живут только в воображении Ларисы. И в нашей квартире.

После завтрака самое время отправиться на небольшую прогулку по району. Не то чтобы очень хочется, но собаке это нужно. У нас курцхаар - теоретически охотничье животное, но на самом деле это комок нервов, который, если ему позволить, предпочел бы проводить всю свою жизнь привязанным к нам. Говорят, что собаки — хороший инструмент для знакомства, если вы одиноки. Если вы хотите познакомиться с людьми категории 60+ в Саркандаугаве, то курцхаар просто создан для вас. Есть большая вероятность, что вы вдруг станете микро-знаменитостью, но мы до сих пор не поняли, почему именно эта порода вызывает такой интерес в этой возрастной группе и в этом районе. Но о собаках и Саркандаугаве чуть позже.

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