В июне широкий резонанс в соцсетях вызвал видеоролик, снятый в 17А автобусе Даугавпилса после праздника города. Некоторые пассажиры распевали советскую военную песню "Катюша". Полиция распространила призыв опознать людей на кадрах, а двоим уже выписаны штрафы. По мнению стражей порядка, песня прославляет военную агрессию и военные преступления. Портал Delfi решил разобраться, как определяется, что исполнение той или иной композиции нарушает латвийское законодательство.

В чем обвиняют "Катюшу"?

"Мы это воспринимаем как использование прославляющих символов в публичной среде. Совершенное нарушение, как я считаю, само по себе серьезное - в таких случаях маленьких штрафов не будет. Общество уже предупреждали в течение нескольких лет, что за эти нарушения грозит административная ответственность", — заявил заместитель начальника Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции Иварс Кравцевичс.

В полиции подчеркнули, что это нарушение закона считается грубым. Поскольку такие нарушения продолжаются, применяются более суровые меры наказания. Начальник Департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихардс Бамбарс также считает, что пение "Катюши" - это прославлением советского оккупационного режима. По его мнению, исполнение этой композиции сейчас "в принципе означает поддержку России в ее агрессивной войне против Украины".

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