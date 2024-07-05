Foto: Viesturs Radovics/DELFI

"Я обнаружил проблему случайно", — говорит изобретатель Раймондс Скурулс. Он столкнулся с уязвимостью в IT-системе Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и надеялся получить 1000 евро в качестве вознаграждения за ее обнаружение. Вместо этого получил решение суда, обязавшего его выплатить более 9000 евро за вымогательство и нанесенный CSDD ущерб.

Во всем мире распространена практика, когда компании выплачивают вознаграждение, если так называемые белые, или благонамеренные хакеры обнаруживают уязвимости в IT-системах, которые могут существенно повлиять на работу компании.

Чтобы понять, как развивалось это дело, Delfi Bizness изучил судебные документы, а также взял комментарии у вовлеченных сторон.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit