"Я обнаружил проблему случайно", — говорит изобретатель Раймондс Скурулс. Он столкнулся с уязвимостью в IT-системе Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и надеялся получить 1000 евро в качестве вознаграждения за ее обнаружение. Вместо этого получил решение суда, обязавшего его выплатить более 9000 евро за вымогательство и нанесенный CSDD ущерб.

Во всем мире распространена практика, когда компании выплачивают вознаграждение, если так называемые белые, или благонамеренные хакеры обнаруживают уязвимости в IT-системах, которые могут существенно повлиять на работу компании.

Чтобы понять, как развивалось это дело, Delfi Bizness изучил судебные документы, а также взял комментарии у вовлеченных сторон.

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